Збірна України виграла у США

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч українців в 2014-му році.

Команда Михайла Фоменка, як і протягом усього 2013-го року, показала яскраву гру, перегравши суперника по багатьом показникам. Українці швидше рухалися, їх комбінації були більш яскравими і насиченими.

У перший раз свою перевагу наша команда реалізувала вже на 12-й хвилині. І це був перший небезпечний момент біля воріт американців. Денис Гармаш пробив по воротах і влучив у голкіпера американців Тіма Ховарда, але від того м'яч знову відскочив до Гармашу. Той віддав пас праворуч, де Андрій Ярмоленко добивав у практично порожні ворота - 1:0.

Після цього українці лише на деякий час взяли паузу, продовжив атакувати й намагаючись подвоїти перевагу. Їх зусилля увінчалися успіхом в середині другого тайму. На 67-й хвилині Марко Девіч вийшов один на один з воротарем, пробив низом, потрапивши у воротаря, прийняв м'яч, який відскочив, озирнувся і повторним ударом відправив його під дальню штангу - 2:0. Слід зазначити, що в обох гольових моментах в українців Ховард не зумів зафіксувати м'яч в руках, що є найважливішим елементом у грі воротаря.

Після цього гра вирівнялася, моменти з'явилися вже у збірної США, але до кінця гри рахунок так і не змінився.

Як повідомляв УНІАН, цей матч повинен був спочатку пройти в Харкові, але був перенесений на прохання американської сторони на нейтральне поле з міркувань безпеки.