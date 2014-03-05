«Хімік» виграв перший матч плей-офф баскетбольного Кубка Європи

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра, в якій команда з Южного (Одеська область) був номінальним господарем майданчика, проходила у Стамбулі, тому що ULEB заборонив українському колективу проводити матч у себе вдома з міркувань безпеки. Тим не менш, в Стамбулі мало хто підтримував команду з Анкари.

Гравці «Хіміка» провалили перший період - 15:23, але потім відмінно провели другу та третю чверті - 23:16 й 21:13. У заключному періоді вони дозволили супернику скоротити розрив у загальному рахунку до 4-х очок - 16:19.

Кращим гравцем у складі южненського клубу став американський легіонер Пол Ділейні, який набрав 15 очок і зробив 8 перехоплень.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перший матч 1/8 фіналу провів київський «Будівельник», який будучи господарем майданчика в литовському Каунасі обіграв французький «Нантерр» - 86:82.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру відбудуться 11-12 березня.