Президент ФФУ вважає, що є вже люди, які бачать себе в його кріслі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ФФУ.

Зокрема, Коньков прокоментував заяву першого віце-президента Федерації футболу України Анатолія Попова, який стверджує, що спроба захоплення Будинку футболу нібито була всього-на-всього невеличким конфліктом, зауваживши: "Трохи дивна ситуація. Я не хотів говорити про людей, але деякі речі змушують замислитись. По-перше, прямо перед тим, як відбулась спроба захоплення будівлі, у пана Попова виникла раптова і невідкладна зустріч. Він поїхав з Будинку футболу. Зі своїх джерел мені відомо, що у ЗМІ зараз ведеться цілеспрямована інформаційна кампанія проти мене. Є люди, які вже бачать себе у кріслі президента ФФУ і готові на будь-що задля мого усунення. Називати прізвища наразі я не хочу. Але я вже ініціював внутрішнє розслідування. Поряд зі мною не можуть бути люди, які хочуть жити не заради розвитку українського футболу, а за його кошти".

Коментуючи конфлікт, президент ФФУ розповів: "У четвер, 27 лютого, пан Кочетов (голова Федерації футболу міста Києва Ігор Кочетов) сказав мені, що є дуже важливий привід для розмови. Ми зустрілися, і він сказав, що я маю піти у відставку. За його словами, проти мене виступає якась всеукраїнська спілка вболівальників в особі її голови Олександра Прутенка, і вони ось-ось мають приїхати. Він зазначив, що, мовляв, не треба чинити спротив − про все вже «домовлено» безпосередньо із головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим та його заступником Русланом Кошулинським. Я вислухав. Трохи згодом відбулося те, що відбулося. До нас у Будинок футболу посеред робочого дня увірвалася група з 20-ти людей. Частина їх стояла біля будівлі, а частина прийшла прямо до мене у кабінет. Сказали, що вони є представниками «Правого сектору», і що в мене є півгодини для того, щоб подати у відставку. Інакше підпалять будівлю. Я сказав, що подумаю над їх вимогою, і вони пішли з кабінету. Але я розумів, що «Правий сектор» не буде захоплювати Будинок футболу, вони ж не терористи. Згодом, дізнавшись про це, до будівлі Федерації футболу України приїхала група швидкого реагування «Київ-центр», які і розставили все на свої місця. Бойовики зізналися, що вони «проплачені» і виконують замовлення. Усі наявні докази були передані до прокуратури. Сподіваюся, що компетентні органи розберуться, і винні будуть покарані згідно чинного законодавства України".

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Будинок футболу намагалися захопити невідомі молодики. Спочатку пройшла інформація, що це представники "Правого сектору", потім - "ультрас" київського "Динамо". Представники обох організацій категорично заявили про непричетність до цієї акції.