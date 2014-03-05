Тренер "Донбасу" відзначив важливість того, що клуб зможе проводити домашні матчі в Донецьку

Про це повідомляє sport-express.ru.

Зокрема, тренер зазначив: "Весь сезон "Донбас", як і вся Україна, чудово підтримували свою команду. З такою народною підтримкою ми не мали права позбавляти мільйони своїх прихильників переваги рідних стін, яке ми і завоювали у фінальному матчі регулярного турніру. У ці дні в Донецьку справжній хокейний ажіотаж - всі квитки зметені! Мені здається, це оцінила навіть ліга, яка за не найпростіших обставин дозволила нам виступати на «Арені Дружба». Спасибі КХЛ за таку підтримку".

Раніше сьогодні віце-президент КХЛ Володимир Шалаєв заявив, що домашні матчі Кубка Гагаріна "Донбас" буде проводити в Донецьку. "Ліга не буде змінювати структуру календаря: після візиту спеціальної комісії вирішили, що "Донбас" буде грати в Донецьку", - підкреслив Шалаєв.

Як повідомляв УНІАН, в 1/8 фіналу плей-офф КХЛ українська команда зустрінеться з ризьким "Динамо".