"Українським отаманам" зарахували технічну перемогу над "Алжирськими пустельними яструбами"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "отаманів".

В повідомленні, зокрема, зазначається: "У рішенні Всесвітньої серії боксу зазначається, що базуючись на проаналізованих документах, зібраних протягом останніх кількох днів, функціонери дійшли наступного висновку: Як зазначено у пункті 1.1.1 (Додаток D) правил змагань Всесвітньої серії боксу: «Команда, яка скасовує матчеву зустріч (в нашому випадку скасування через форс-мажорні обставини – як зазначено у договорі про франшизу) автоматично отримує програш із рахунком 0:5. Таким чином «Українські отамани» отримують перемогу з рахунком 5:0 та три залікові бали до турнірної таблиці».

Нагадаємо, що алжирцям заборонило віїжджати до Києва місцеве Міністерство зовнішніх справ, скасувавши поїздку команди чере міркування безпеки. Матч у Києві мав відбутися 28 лютого.

Таким чином професійний боксерський клуб «Українські отамани» здобуває 22 залікові бали і стає недосяжним для найближчих переслідувачів, гарантуючи для себе, як мінімум, другу сходинку напередодні старту чвертьфінальних поєдинків. Окрім того, наша команда впритул наближається до лідерів підгрупи італійської команди «Італійський грім» і зберігає шанси повернути собі першу сходинку у підгрупі «А». Для цього нашій команді необхідно здобувати перемогу у найближчому поєдинку проти "Команди Німеччини" та очікувати втрати очок наших суперників у виїзному матчі проти «Алжирських пустельних яструбів».

Матч останнього туру групового етапу WSB проти німецької команди відбудеться 8 березня.