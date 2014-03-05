Артем Мілевський покинув "Актобе"
16:25, 05 березня 2014Спорт
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Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський покинув казахстанський "Актобе".
Артем Мілевський / fc-aktobe.kz
Гравець, який нещодавно підписав попередній контракт з «Актобе», більше не знаходиться в розташуванні клубу, повідомляє sports.kz.
Точні причини відсутності Мілевського невідомі, але ймовірність його виступів за команду Володимира Нікітенка в майбутньому сезоні на даний момент зводиться до нуля.
У самому клубі цю інформацію не коментують.
Як повідомляв УНІАН, Мілевський підписав попередній контракт з клубом 28 лютого. Пізніше, під час проходження медогляду в клубі, за даними сайт фан-клубу "Актобе", гравцеві стало погано. У самому клубі цю інформацію спростували.
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