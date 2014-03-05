Артем Мілевський покинув "Актобе"

Гравець, який нещодавно підписав попередній контракт з «Актобе», більше не знаходиться в розташуванні клубу, повідомляє sports.kz.

Точні причини відсутності Мілевського невідомі, але ймовірність його виступів за команду Володимира Нікітенка в майбутньому сезоні на даний момент зводиться до нуля.

У самому клубі цю інформацію не коментують.

Як повідомляв УНІАН, Мілевський підписав попередній контракт з клубом 28 лютого. Пізніше, під час проходження медогляду в клубі, за даними сайт фан-клубу "Актобе", гравцеві стало погано. У самому клубі цю інформацію спростували.