ФФУ розгляне питання перенесення матчів весняної частини чемпіонату України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФФУ.

Зокрема, в повідомленні йдеться: "Федерація футболу України на звернення дирекції Прем'єр-ліги від 4 березня 2014 року щодо проведення спільної наради з питань всебічного розгляду ситуації у професіональному футболі та можливих рішень виходу з даної ситуації інформує, що розгляд зазначеного питання покладався на Комітет професіонального футболу Федерації відповідно до розпорядження по Федерації № 808 від 27 грудня 2013 року. Враховуючи напрацювання Комітету професіонального футболу, Федерація вважає за доцільне розглянути питання перенесення матчів весняної частини чемпіонату України з футболу та проблеми, що накопичились у професіональному футболі, на спільному засіданні Комітету професіонального футболу Федерації футболу України, Дирекції Прем’єр-ліги, керівників футбольних клубів Прем’єр-ліги, а також за участі представників Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України".

Матеріали спільної наради та проблемні питання планується винести на розширене засідання Виконкому Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Прем'єр-ліга прийняла рішення про перенесення початку весняної частини змагань 26 лютого. На даний момент вже пренесені два тури чемпіонату - 19-й і 20-й.