Директор Євробаскет-2015: жодних рішень щодо турніру 22-23 березня ФІБА-Європа не прийматиме

Про це УНІАН повідомили в Місцевому організаційному комітеті Євробаскет-2015.

Зкорема, Лубківський зазначив: «Попри інформацію, яка з’являється у ці дні, передусім, в російських ЗМІ, жодних рішень стосовно ЄвроБаскету-2015 ФІБА-Європа на засіданні правління 22-23 березня приймати не буде. Таку позицію керівництво ФІБА-Європа підтвердило під час нашої нещодавньої зустрічі в Мюнхені».

Водночас він підтвердив, що на засіданні будуть обговорюватися стан підготовки до ЄвроБаскету 2015 і ситуація в Україні, а також місце проведення U18 Чемпіонату Європи серед чоловіків (Дивізіон B). «Сьогодні ведуться дискусії, чи варто з урахуванням складної безпекової ситуації проводити юнацький турнір влітку у Донецьку. Саме щодо цього турніру ФІБА-Європа має намір ухвалити рішення 22-23 березня», - повідомив директор турніру.

М.Лубківський наголосив, що ФІБА-Європа займає дуже толерантну і прихильну до України позицію: «Керівники ФІБА Європа з розумінням ставляться до тих проблем, з якими стикається Україна сьогодні у зв’язку з діями Російської Федерації».

«Хочу також зауважити, що офіційні представники ФІБА-Європа, зокрема, керівник департаменту із зв’язків з громадськість Сакіс Контос не давав жодних заяв чи коментарів російській інформаційній агенції ІТАР ТАСС про наміри ФІБА-Європа стосовно ЄвроБаскету 2015. Керуватися слід офіційною інформацією, яка викладена на офіційному сайті європейської асоціації баскетбольних федерацій та є єдино достовірною".

До речі, М. Лубківський також відзначив, що "президент Федерації баскетболу України Олександр Волков нікуди не зник, як про це повідомляють деякі ЗМІ. Він займається справами федерації і закликав спортивну громадськість Росії не допустити військового безумства".

З березня російська інформаційна агенція ІТАР-ТАСС поширила інформацію про те, що ФІБА-Європа 22 березня начебто буде приймати рішення щодо збереження права України проводити в себе ЄвроБаскет-2015. Ця новина далі була поширена російськими ЗМІ та ЗМІ європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, 39-й чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловіків планується провести в Україні у вересні 2015 року. Містами-господарями чемпіонату мають стати Київ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків та Одеса.

Місцевий організаційний комітет «ЄвроБаскет 2015» є офіційно уповноваженою ФІБА-Європа та ФБУ недержавною структурою для забезпечення операційної частини підготовки та проведення турніру ЄвроБаскет-2015 в Україні. МОК «ЄвроБаскет-2015» діє на підставі Угоди про проведення турніру між ФБУ та ФІБА-Європа.