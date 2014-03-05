Бій за титул Кличка-старшого пройде в Мексиці
13:53, 05 березня 2014Спорт
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Канадець Бермейн Стіверн і мексиканець Кріс Ареола розіграють титул чемпіона світу з боксу за версією WBC, який став вакантним після завершення кар'єри Віталія Кличка, в Мексиці.
Стіверн і Ореолу / wbcboxing.com
Про це повідомляє офіційний сайт WBC.
У заяві організації зайвий раз наголошується, що Кличко-старший припинив кар'єру в зв'язку з політичною кар'єрою в Україні.
Прес-секретар WBC Віктор Кота зазначив: "Цей бій приверне увагу величезної кількості вболівальників у всьому світі. Це буде вже третій чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі, який пройде в Латинській Америці, і другий, який пройде в Мексиці, тому це історична подія для боксу".
Про конкретні місто і дату проведення бою буде повідомлено додатково.
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