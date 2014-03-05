МОК Євробаскет-2015 не потребує допомоги інших країн в організації турніру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОК.

Зокрема, директор турніру Євробаскет-2015 Маркіян Лубківський заявив: «У нас достатньо знань та досвіду для того, щоб провести Чемпіонат Європи з баскетболу - 2015 не гірше, ніж Чемпіонат Європи з футболу - 2012. За організаційну складову ми не хвилюємося: фахівцями МОК «ЄвроБаскет 2015» розроблено всі концептуальні документи. Ми добре розуміємо, якою має бути модель майбутнього турніру. Єдине і головне, що сьогодні треба з’ясувати, наскільки цей чемпіонат потрібен нашій країні, враховуючи, з одного боку, його високий міжнародний статус та значення для іміджу держави, а з іншого боку – сьогоднішню непросту ситуацію в Україні. ЄвроБаскет 2015 – це один з небагатьох великих міжнародних заходів, господарем яких Україна буде найближчими роками».

Як відомо, протягом останнього місяця про бажання провести ЄвроБаскет 2015 заявили декілька європейських держав, зокрема, Франція, Польща та балтійські країни.

Як повідомляв УНІАН, 39-й чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловіків планується провести в Україні у вересні 2015 року. Містами-господарями чемпіонату мають стати Київ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків та Одеса.