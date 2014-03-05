Українець Омельчук став чемпіоном Європи з кульової стрільби

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Так, у фінальних змаганнях у стрільбі з пневматичної зброї з 10 метрів Олег Омельчук виборов золоту медаль, набравши 200,7 очок. «Срібло» дісталося білоруському спортсмену Віталію Кудзі (199,3), третім став португалець Жоао Коста (180,0).

Раніше, на цьому ж змаганні, Омельчук разом з колегами по збірній Денисом Кушніровим та Віктором Банькіним завоювали золото й в командному заліку.