Ілля Марченко програв у першому ж матчі тенісного турніру в Індіан-Уеллсі
Український тенісист Ілля Марченко програв у першому ж колі кваліфікаційних змагань престижного тенісного турніру серії «Мастерс» в американському Індіан-Уеллсі.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Низька позиція в рейтингу українця не дозволила йому автоматично кваліфікуватися в основний турнір. А в попередньому турнірі він у першому раунді зійшовся з американцем Ніколасом Майстером.
У першому сеті Марченко вів гру, мав невелику перевагу і за рахунку 4:4 зумів виграти два гейми поспіль, зробивши брейк - 6:4. Але, вже у другій партії у грі українця стався провал. Він зумів виграти лише два гейми - 2:6. У вирішальній третій партії гра йшла на рівних до тай-брека, в якому більш вдалим виявився американець- 7:6 (10:8).
Як повідомляв УНІАН, напередодні у першому раунді кваліфікації в жіночому турнірі свої матчі виграли Надія Кіченок і Марина Заневська.
Основний турнір в Індіан-Уеллсі пройде з 7 по 16 березня.