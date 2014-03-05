Ілля Марченко програв у першому ж матчі тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Низька позиція в рейтингу українця не дозволила йому автоматично кваліфікуватися в основний турнір. А в попередньому турнірі він у першому раунді зійшовся з американцем Ніколасом Майстером.

У першому сеті Марченко вів гру, мав невелику перевагу і за рахунку 4:4 зумів виграти два гейми поспіль, зробивши брейк - 6:4. Але, вже у другій партії у грі українця стався провал. Він зумів виграти лише два гейми - 2:6. У вирішальній третій партії гра йшла на рівних до тай-брека, в якому більш вдалим виявився американець- 7:6 (10:8).

Як повідомляв УНІАН, напередодні у першому раунді кваліфікації в жіночому турнірі свої матчі виграли Надія Кіченок і Марина Заневська.

Основний турнір в Індіан-Уеллсі пройде з 7 по 16 березня.