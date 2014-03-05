«Сент-Луїс» виграв в центральному матчі дня НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Сент-Луїс», який є лідером Центрального дивізіону Конференції «Захід», вкрай невдало провів перший період, дозволивши супернику забити дві шайби. Відзначилися Алекс Кіллорн і Тайлер Джонсон. Але, вже у другому періоді, «блюзмени» зрівняли рахунок, завдяки точним кидкам Патріка Берглунда і Ті Джея Оші. А у вирішальній третій 20-хвилинці Олександр Стін і Володимир Тарасенко принесли «Сент-Луїсу» перемогу - 4:2.

В інших матчах за участю лідерів чемпіонату «Піттсбург» обіграв «Нешвілл» з рахунком 3:1, а «Бостон» був сильнішим за «Флориди» - 4:1.

"Анахайм", що очолює зведену турнірну таблицю НХЛ в ніч на середу не грав.