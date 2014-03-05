«Сент-Луїс» виграв в центральному матчі дня НХЛ
10:42, 05 березня 2014Спорт
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Команда Національної хокейної ліги «Сен-Луїс Блюз» виграла в ніч на середу в центральному матчі дня регулярного чемпіонату у «Тампи-Бей Лайтнінг», програючи по ходу гри з різницею у дві шайби.
Олександр Стін (праворуч) / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
«Сент-Луїс», який є лідером Центрального дивізіону Конференції «Захід», вкрай невдало провів перший період, дозволивши супернику забити дві шайби. Відзначилися Алекс Кіллорн і Тайлер Джонсон. Але, вже у другому періоді, «блюзмени» зрівняли рахунок, завдяки точним кидкам Патріка Берглунда і Ті Джея Оші. А у вирішальній третій 20-хвилинці Олександр Стін і Володимир Тарасенко принесли «Сент-Луїсу» перемогу - 4:2.
В інших матчах за участю лідерів чемпіонату «Піттсбург» обіграв «Нешвілл» з рахунком 3:1, а «Бостон» був сильнішим за «Флориди» - 4:1.
"Анахайм", що очолює зведену турнірну таблицю НХЛ в ніч на середу не грав.
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