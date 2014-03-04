«Будівельник» обіграв французький «Нантерр» в першому матчі плей-офф Кубка Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у баскетбольній столиці Литви київська команда проводила домашній матч через рішення ULEB, викликане міркуваннями безпеки.

У цьому матчі кияни володіли перевагою в першій половині, коли виграли з 2-очковою перевагою першу чверть, а потім - з 4-очковою - другу - 21:19, 26:22. Після великої перерви в кожній із чвертей французи відіграли по одному балу, 19:20 і 20:21.

Кращим гравцем у складі киян в цьому матчі став литовський легіонер Даріуш Лавринович, який набрав 28 очок, а також зробив 9 підбирань і 3 блок-шота.

Ця різниця в очках більше на руку французькому колективу, який в матчі на своєму майданчику цілком може відігратися і здобути більшу перевагу.

Вирішальний матч 1/8 фіналу у цій парі відбудеться у Франції рівно за тиждень - 11 березня.