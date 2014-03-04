Дві українські тенісистки вийшли у фінал відбіркового турніру в Індіан-Уеллс

Українські тенісистки Надія Кіченок і Марина Заневська вийшли у фінал кваліфікаційного турніру на престижному змаганні WTA Premier в Індіан-Уеллс, США.

Про це повідомляє Тенісний портал України. У першому колі кваліфікації Кіченок, посіяна під 23 номером, розгромила колумбийку Маріану Дюке-Марино - 6:1, 6:0. За вихід в основну сітку представниця Дніпропетровська посперечається зі словацької тенісисткою Анною-Кароліною Шмідловой. Заневська на старті переграла ізраїльтянку Юлію Глушко - 6:4, 6:1. Наступною суперницею Марини стане канадка Шерон Фичман. Основній турнір в Індіан-Уеллс пройде з 7 по 16 березня.

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