Дві українські тенісистки вийшли у фінал відбіркового турніру в Індіан-Уеллс
17:55, 04 березня 2014Спорт
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Українські тенісистки Надія Кіченок і Марина Заневська вийшли у фінал кваліфікаційного турніру на престижному змаганні WTA Premier в Індіан-Уеллс, США.
Надія Кіченок / sport-xl.org
Про це повідомляє Тенісний портал України.
У першому колі кваліфікації Кіченок, посіяна під 23 номером, розгромила колумбийку Маріану Дюке-Марино - 6:1, 6:0.
За вихід в основну сітку представниця Дніпропетровська посперечається зі словацької тенісисткою Анною-Кароліною Шмідловой.
Заневська на старті переграла ізраїльтянку Юлію Глушко - 6:4, 6:1.
Наступною суперницею Марини стане канадка Шерон Фичман.
Основній турнір в Індіан-Уеллс пройде з 7 по 16 березня.
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