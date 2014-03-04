Міністр молоді та спорту України буде бойкотувати Паралімпійські ігри в Сочі

Про це йдеться у заяві Міністра, яку УНІАН надали в прес-службі міністерства.

Зокрема, в заяві йдеться: "Як Міністр молоді та спорту України офіційно повідомляю про прийняте мною рішення особисто бойкотувати ХІ зимові Паралімпійські ігри в м. Сочі у зв'язку з агресією Російської Федерації. Національний комітет спорту інвалідів України на даний час не прийняв остаточного рішення щодо участі Національної паралімпійської збірної команди України в ХІ зимових Паралімпійських іграх, відкриття яких заплановано на 7 березня 2014 року в м. Сочі".

Разом з тим, міністр відзначив : "Національна паралімпійська команда України - одна з найсильніших команд у світі, в першу чергу в таких видах спорту, як біатлон та лижні перегони. З нашою командою пов'язані яскраві спогади та високі досягнення. Про це свідчать результати останнього чемпіонату світу минулого року, на якому Україна зайняла друге місце після Росії".

Стосовно можливої участі команди в змаганнях, Булатов підкреслив: "Сьогодні ми плекаємо останню надію, що російська влада усвідомить свою відповідальність як країни - організатора зимової Паралімпіади. Зараз склалася трагічна ситуація, коли Росія як держава - організатор Паралімпіади є агресором та окупантом по відношенню до країни, яка бере участь в Паралімпійських іграх. Я особисто, спортсмени-паралімпійці та Національний комітет спорту інвалідів України сподіваємося, що керівництво Росії усвідомить міру відповідальності перед світовим співтовариством і зупинить агресію проти України".

ХІ зимові Паралімпійські ігри в Сочі відбудуться з 7 по 16 березня.