ФФУ погодилось на проведення матчу Україна - США

Про це йдеться у офіційній заяві президента ФФУ Анатолія Конькова, яку УНІАН надали у прес-службі організації.

Зокрема, у заяві йдеться: "Після заяви стосовно відміни вильоту національної збірної на Кіпр, де має відбутися товариська гра із національною збірною командою США, зважаючи на військову агресію Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим, до мене надійшло безліч телефонних дзвінків від представників громадськості та футбольної спільноти, які висловили різні погляди на таке рішення. Я, як президент ФФУ та Михайло Фоменко, як головний тренер національної збірної, провели тривалу консультацію з міністром спорту України Дмитром Булатовим. За результатами розмови, ми прийшли до єдиної думки щодо необхідності проведення запланованого товариського матчу зі збірною США − футбольною командою країни, яка стала на захист наших національних інтересів і територіальної цілісності України".

Також у заяві зазначається: "Зважаючи на складну ситуацію в Україні і повагу до країни, яку представляє наш майбутній суперник, ми дійшли згоди, що цей товариський матч має відбутися. Це рішення вкрай важливе для підняття національного духу українського народу. Це рішення має об’єднати країну та продемонструвати на весь світ, як високо майорить прапор України та гордо звучить національний гімн незалежної держави. Зазначимо, що товариський матч між збірними України там США буде проведено під лозунгом «Peace for Ukraine!» (Мир для України)".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - США відбудеться 5 березня на Кіпрі. Спочатку його проведення було заплановано у Харкові, проте, на прохання американської сторони його перенесли з міркувань безпеки.