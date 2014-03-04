Олімпійці України закликали до миру

Про це йдеться у зверенні, яке УНІАН надали в Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема, у зверненні йдеться: "Українські олімпійці протягом багатьох років своїми перемогами прославляють Україну у світі незалежно від того, який регіон країни вони представляють. Ми пишаємось видатними львів’янами Віктором Чукаріним, Павлом Ледньовим, Яною Шемякіною, уславленими луганчанами Валерієм Брумелем, Ольгою та Віктором Бризгіними, неперевершеними харків’янами Юрієм Поярковим, Олексієм Баркаловим, Рустамом Шаріповим, героями-кримчанами Яною Клочковою, Артуром Айвазяном, Олександром Усиком, знаменитими киянами Борисом Шахліним, Валерієм Борзовим, Юрієм Сєдих, Вадимом Гутцайтом, Володимиром Кличко, славними донеччанами Поліною Астаховою, Іллею Мате, Лілією Підкопаєвою, представниками Одещини та Миколаївщини - Василем Ломаченком та Ольгою Харлан, і багатьма-багатьма іншими".

Також у зверненні зазначається: "У нелегкий для нашої країни час, олімпійці із 13 регіонів України на ХХІІ зимових Олімпійських іграх 2014 року були однією єдиною командою, одним цілим, а непереможна четвірка біатлоністок: Валі та Віти Семеренко із Сум, Олени Підгрушної з Тернополя та Юлії Джими з Києва завоювала олімпійське «золото» для всієї України, ставши символом єдності українського народу!"

Підсумовуючи, автори звернення закликають: "Від імені усієї багатонаціональної Олімпійської родини України звертаємось до олімпійців усього світу заради збереження миру висловити свою солідарність Україні і українському народу! Будемо разом!"

Звернення підписано від імені НОК України.