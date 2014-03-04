Збірна України з футболу все-таки полетить на гру з США

Про це повідомляється у Twitter Федерації футболу США.

У повідомленні йдеться про те, що Федерація футболу України «підтвердила, що команда прибуде на Кіпр і матч відбудеться, як і планувалося».

Раніше, в ніч на вівторок, 4 березня, в ефірі однієї з телепрограм президент ФФУ Анатолій Коньков заявив, що команда не полетить на Кіпр. «Якщо ми не проводимо чемпіонат, то про який футболі може бути мова? Якщо ми не можемо зіграти в Україні, то й немає сенсу грати в іншій країні, адже ми граємо для вболівальників, для країни. На Кіпр команда не летить, і ми залишаємося в Україні», - заявив Коньков.

Разом з ним у програмі брали участь головний тренер національної команди Михайло Фоменко і капітан Руслан Ротань.

На даний момент на офіційному сайті ФФУ немає ні вчорашньої інформації про скасування гри, ні про те, що у ФФУ знову прийняли рішення зіграти матч.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - США запланований на 5 березня і повинен відбутися на Кіпрі. Спочатку гра повинна була пройти в Харкові, але на прохання американської сторони її вирішили перенести з міркувань безпеки.