Збірна України не поїде на Кіпр на матч зі США

Про це в програмі "Свобода слова" заявив президент Федерації футболу України Анатолій Коньков.

"Якщо ми не проводимо чемпіонат України, то про який футбол ми кажемо. Якщо ми не можемо зіграти в Україні, то чому ми маємо їхати грати в такий тяжкий час для країни на Кіпр? Ми граємо для вболівальників, для країни. На Кіпр команда не летить і ми залишаємося в Україні", - заявив Коньков.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч між національними збірними України та США мав відбутися у Харкові. Однак через загострення ситуації в державі гру перенесли на Кіпр.