Харківський "Локомотив" знявся з Відкритого чемпіонату Росії з волейболу

Про це йдеться в заяві ВК "Локомотив", повідомили УНІАН у прес-службі харківського клубу.

Зокрема, в заяві наголошується: " Ми з гіркотою констатуємо, що призупиняємо участь у Відкритому чемпіонаті Росії з волейболу в самий розпал сезону. Прийняти це непросте рішення нас змушує політична ситуація навколо України. Напевно, не варто перераховувати різні аспекти становища в цілому, які примусили нас прийняти таке рішення. Не будемо приховувати, що участь в найсильнішому клубному чемпіонаті світу - це не лише безцінний досвід, але і просто мрія кожного, хто прагне до вершин спорту волейболіста, а також величезне зростання популярності улюбленого виду спорту в нашій країні".

Разом з тим, в клубі відзначають: "Сьогодні ми залишаємо за собою право зосередитися на виступі в національних змаганнях і підготовці гравців збірної України, оскільки харківський «Локомотив» - базовий клуб для національної команди".

ВК «Локомотив» "чудово розуміє, що цей крок пов'язаний з величезною відповідальністю перед нашими вболівальниками, але в нинішній ситуації ми не можемо вчинити інакше".

Заяву підписали керівництво, гарвці та тренери "Локомотиву".