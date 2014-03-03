Директор турніру Євробаскет-2015 вважає, що провокаційні дії Російської Федерації щодо України перешкоджають підготовці змагань

Про це йдеться у спеціальній заяві, яку надали УНІАН в прес-службі Місцевого організаційного комітету "Євробаскет-2015".

Зокрема, в заяві йдеться: «Спровокована діями керівництва Російської Федерації нестабільна ситуація в окремих регіонах України перешкоджає повноцінній підготовці ЄвроБаскету 2015. Така поведінка РФ не лише становить небезпеку для миру і стабільності в Україні, але й загрожує зривом проведення чемпіонату. Сьогодні – це головна загроза проведенню Євробаскету в Україні», - заявив Лубківський.

Він зазначив, що якісна підготовка турніру залежить від декількох факторів. Перший з них - це будівництво арен. Попри затримки з будівництвом, українські інвестори можуть встигнути звести арени, на яких пройдуть матчі чемпіонату. Другий – організаційна складова підготовки, якою опікується вповноважений на це ФІБА-Європа Місцевий організаційний комітет «ЄвроБаскет 2015». «Хочу усіх запевнити, що в цьому аспекті підготовки ми повністю в графіку: укладаються угоди з містами і аренами, розроблено усі концептуальні документи, плануються передтурнірні заходи. Проблемним є третій чинник, а це спровокована Росією непроста безпеково-політична ситуація на Сході України, зокрема в містах-господарях майбутнього чемпіонату Донецьку, Одесі та Харкові», - підкреслив М.Лубківський.

Він також зазначив, що колеги з ФІБА-Європа дуже схвильовані: «Ми на контакті з ними щодня. Телефонують батьки дітей, які мають брати участь в Чемпіонаті Європи серед вісімнадцятирічних юнаків (дивізіон B), запланованому у Донецьку вже влітку цього року. Вони дуже стурбовані».

МОК «ЄвроБаскет 2015» спільно з Федерацією баскетболу України продовжують готувати візит до України високої делегації ФІБА-Європа з метою обговорення з керівництвом України подальшої долі цьогорічного ЧЄ U18 у Донецьку і ЄвроБаскету 2015, що має відбутися у 6 містах України. Цей візит може відбутися вже ближчим часом.