Фоменко налаштовує своїх підопічних на перемогу в матчі проти збірної США

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний тренер національної команди заявив на прес-конференції напередодні відльоту команди на гру, яка відбудеться на Кіпрі.

Зокрема, Фоменко зазначив: "Ми налаштовуємо наших підопічних тільки на перемогу. З ким би ми не грали, завдання залишаються ті ж".

Щодо настрою футболістів тих клубів, які нещодавно вилетіли з єврокубків, тренер зазначив: "Звичайно, настрій після програшу на цьому етапі в Лізі Європи добре на футболістів не відіб'ється. Хотіли пройти, але не вийшло. Ми поговорили з хлопцями на цю тему і сказали, що це вже історія, і все - треба отримувати позитивні сторони. Враховуючи ситуацію в країні, думаю, це відбивається на дітях. Гравець "Шахтаря" Степаненко не приїхав, тому що грав на уколах проти «Вікторії», відповідно, це викликало негативні наслідки. Селезньов знаходиться у хорошому стані, але у нього ще будуть процедури, які він проходитиме у наших лікарів. Всі інші живі і здорові. Раді один одному".

Щодо майбутнього суперника наставник команди зазначив: "У США свої думки і свої завдання. Вони будуть награвати склад перед чемпіонатом світу, але це їхні справи. Ми подивилися кілька ігор з їх участю і завтра поділимося інформацією з хлопцями. Багато гравців США грає в складах команд англійської Прем'єр-ліги, думаю, що їх гра буде схожа на гру англійських клубів".

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - США відбудеться 5 березня на Кіпрі. Спочатку гра повинна була пройти в Харкові, але матч перенесли на прохання американської сторони з міркувань безпеки.