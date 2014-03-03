Український гімнаст Степко буде виступати за Азербайджан
18:14, 03 березня 2014Спорт
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Чемпіон Європи український гімнаст Олег Степко відтепер буде представляти Азербайджан.
Олег Степко / noc--ukr.org
Про це повідомляє офіційний реліз Міжнародної федерації гімнастики.
У релізі зазначено, що 27-28 лютого в Лозанні (Швейцарія) відбувся конгрес FIG, на якому були затверджені переходи ряду спортсменів з однієї національної федерації в іншу. Всього громадянство змінили 19 спортсменів.
України стосувалося лише одна зміна. Ніхто більше з української збірної не пішов і, відповідно, в команду не прийшов.
19-річний Степко вважався найперспективнішим гімнастом України. Він носить титул чемпіона Європи-2013. На Іграх-2012 в Лондоні спортсмен посів 4-е місце, зупинившись в одному кроці від медалей.
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