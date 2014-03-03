Український гімнаст Степко буде виступати за Азербайджан

Про це повідомляє офіційний реліз Міжнародної федерації гімнастики.

У релізі зазначено, що 27-28 лютого в Лозанні (Швейцарія) відбувся конгрес FIG, на якому були затверджені переходи ряду спортсменів з однієї національної федерації в іншу. Всього громадянство змінили 19 спортсменів.

України стосувалося лише одна зміна. Ніхто більше з української збірної не пішов і, відповідно, в команду не прийшов.

19-річний Степко вважався найперспективнішим гімнастом України. Він носить титул чемпіона Європи-2013. На Іграх-2012 в Лондоні спортсмен посів 4-е місце, зупинившись в одному кроці від медалей.