"Донбас" запевнив КХЛ, що проводити ігри плей-офф в Донецьку безпечно

Про це заявив президент українського клубу Борис Колесніков, повідомляє прес-служба клубу з посиланням на Р-Спорт.

Зокрема, Колесніков зазначив: "Ми надали КХЛ всі документи про те, що матчі в Донецьку проводити безпечно. Ми не для того два роки йшли до плей-офф, щоб проводити домашні матчі на території іншого міста. Нещодавно в Донецьку проводився футбольний матч Ліги Європи, який був організований як треба. Ми всі сподіваємося, що КХЛ дозволить нам грати вдома".

Також Колесніков заявив, що політичні проблеми не будуть заважати розвитку клубу. "Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом. Спорт і, зокрема, "Донбас" повинні залишатися поза політикою", - додав президент донецької команди.

Перші матчі 1/8 фіналу Кубка Гагаріна повинні пройти 7 і 8 березня.

"Донбас" в 1/8 фіналу турніру зійдеться з ризьким "Динамо".