"Хімік" та "Будівельник" проведуть домашні матчі плей-офф Кубку Європи на нейтральній території

Обидві команди свої матчі проведуть на нейтральній території, повідомили УНІАН у прес-службах команд.

Матч між «будівельниками» та французьким «Нантерром» відбудеться в литовському місті Каунас, на «Жальгіріс-Арені».

У свою чергу, домашній матч южненської команди проти турецького клубу "ТЕД Анкара" буде проведено в Стамбулі. Матч буде зіграний на майданчику "Abdi Ipekci Arena" (Стамбул, Туреччина). На цій арені свої домашні матчі проводить стамбульський "Фенербахче".

Раніше УНІАН повідомляв з посиланням на прес-службу "Будівельника", що команді дозволили провести домашній матч з "Нантерром" в Києві.