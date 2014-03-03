"Хімік" та "Будівельник" проведуть домашні матчі плей-офф Кубку Європи на нейтральній території

15:26, 03 березня 2014
Спорт
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Керівництво ULEB, що проводить два найпрестижніших баскетбольних клубних турніру Європи - Євролігу і Кубок Європи - заборонив українським клубам "Хімік" (Южний) та "Будівельник" (Київ) проводити на своїх майданчиках домашні матчі 1/8 фіналу Кубка Європи у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні.

Будівельник / budivelnyk.ua

Обидві команди свої матчі проведуть на нейтральній території, повідомили УНІАН у прес-службах команд.

Матч між «будівельниками» та французьким «Нантерром» відбудеться в литовському місті Каунас, на «Жальгіріс-Арені».

У свою чергу, домашній матч южненської команди проти турецького клубу "ТЕД Анкара" буде проведено в Стамбулі. Матч буде зіграний на майданчику "Abdi Ipekci Arena" (Стамбул, Туреччина). На цій арені свої домашні матчі проводить стамбульський "Фенербахче".

Раніше УНІАН повідомляв з посиланням на прес-службу "Будівельника", що команді дозволили провести домашній матч з "Нантерром" в Києві.

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