Ольга Харлан посіла друге місце на етапі Кубку світу з фехтування
14:47, 03 березня 2014Спорт
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На етапі Кубка світу в італійському Больцано Олімпійська чемпіонка з фехтування українка Ольга Харлан зайняла друге місце.
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
У фіналі українка поступилася дворазовій Олімпійській чемпіонці американці Маріель Загуніс з рахунком 10:15.
Нагадаємо, Ольга Харлан стала переможницею трьох попередніх етапів світового Кубка, а поразка від американки – перша з кінця лютого 2013 року.
На даний момент наша спортсменка утримує звання найсильнішої шаблістки планети згідно світового рейтингу, випереджаючи свою найближчу опонентку Загуніс на 80 очок.
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