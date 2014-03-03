Ольга Харлан посіла друге місце на етапі Кубку світу з фехтування

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

У фіналі українка поступилася дворазовій Олімпійській чемпіонці американці Маріель Загуніс з рахунком 10:15.

Нагадаємо, Ольга Харлан стала переможницею трьох попередніх етапів світового Кубка, а поразка від американки – перша з кінця лютого 2013 року.

На даний момент наша спортсменка утримує звання найсильнішої шаблістки планети згідно світового рейтингу, випереджаючи свою найближчу опонентку Загуніс на 80 очок.