Домінік Коулмен залишив баскетбольний клуб «Київ»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу.

На даний момент баскетболіст у пошуках нового клубу.

В українській Суперлізі Коулмен зіграв 15 матчів, набираючи в середньому за гру 7.9 очок, роблячи 7.0 підбирань та 9.1 передач.

Коулмен - найкращий гравець Суперліги за кількістю передач та четвертий у рейтингу ефективності (19.9). Американець також єдиний в Суперлізі, хто двічі упродовж сезону робив тріпл-дабл.

У Кубку виклику (третій за рангом клубний баскетбольний єврокубок) статистика Коулмена така: 6 матчів, 3.0 очок, 4.7 підбирань та 5.5 передач в середньому за гру.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Україну полишили усі п’ятеро легіонерів БК "Азовмаш".