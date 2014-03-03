Домінік Коулмен залишив баскетбольний клуб «Київ»
14:21, 03 березня 2014Спорт
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Баскетбольний клуб «Київ» за спільною згодою сторін припинив співпрацю з американським захисником Домініком Коулменом.
Доминик Коулмен / bckiev.com.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу.
На даний момент баскетболіст у пошуках нового клубу.
В українській Суперлізі Коулмен зіграв 15 матчів, набираючи в середньому за гру 7.9 очок, роблячи 7.0 підбирань та 9.1 передач.
Коулмен - найкращий гравець Суперліги за кількістю передач та четвертий у рейтингу ефективності (19.9). Американець також єдиний в Суперлізі, хто двічі упродовж сезону робив тріпл-дабл.
У Кубку виклику (третій за рангом клубний баскетбольний єврокубок) статистика Коулмена така: 6 матчів, 3.0 очок, 4.7 підбирань та 5.5 передач в середньому за гру.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Україну полишили усі п’ятеро легіонерів БК "Азовмаш".
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