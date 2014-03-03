Юнацька збірна України з футболу зіграє на турнірі в Латвії

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Окрім господарів змагань та нашої команди, участь у турнірі в Ризі також візьмуть збірні Фінляндії та Азербайджану.

Головний тренер збірної України викликав для участі у турнірі наступних гравців: воротарі - Вадим Солдатенко («Динамо», Київ), Дмитро Безрук («Чорноморець», Одеса); захисники - Ігор Кірюханцев («Шахтар», Донецьк), Павло Лук’янчук, Ігор Яровой (обидва - «Динамо», Київ), Іван Зотько («Металіст», Харків), Сергій Палюх («Дніпро», Дніпропетровськ); півзахисники - Бека Вачіберадзе, Денис Арендарук, Олександр Зубков (усі − «Шахтар», Донецьк), Владислав Кочергін, Валерій Лучкевич (обидва - «Дніпро», Дніпропетровськ), Олексій Клак, Мар’ян Мисик, Сергій Наполов (усі − «Металург», Донецьк); нападники - Андрій Борячук («Шахтар», Донецьк), Артем Бесєдін («Динамо», Київ), Олег Квич («Скала», Моршин).

Збірна України у півфіналі змагань зіграє із азербайджанськими однолітками. Цей матч відбудеться 4 березня об 11:00.

Фінал й матч за 3-е місце відбудуться 6 березня.