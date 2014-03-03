Три українські олімпійські чемпіонки стартують на етапі Кубку світу з біатлону

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійскьому комітеті України.

На етап світового Кубка українці відправилися основним складом, але не обійшлося й без втрат. Жіноча команда з біатлону виступатиме без свого капітана. Через хворобу Олена Підгрушна, швидше за все, вже завершила сезон. Її місце у команді зайняла Ольга Абрамова.

Нагадаємо, окрім словенському старту, до кінця сезону українські спортсмени візьмуть участь ще у двох етапах Кубка світу. Основне завдання у біатлоністів - збереження квоти для України на наступний рік – по п'ять чоловіків і жінок. Також жіноча естафетна команда змагається за Кришталевий Глобус.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Андрій Дериземля, Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Седнєв, Сергій Семенов; жінки - Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима (усі - олімпійські чемпіонки в естафеті), Ольга Абрамова, Марія Панфілова.