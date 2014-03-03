Збірна України виграла чемпіонат світу зі стрільби з лука в командному заліку

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Українські спортсмени вибороли 7 медалей, із них – 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову.

Найвищу сходинку п'єдесталу посіли жіноча та чоловіча команди у складі - Анастасії Павлової, Лідії Січеникової, Вероніки Марченко та Віктора Рубана, Маркіяна Івашко, Георгія Іваницького відповідно. Звання чемпіонки світу також виборола наша юніорка Марія Школьна.

Дві срібні нагороди світової першості на рахунку юніорів у командних змаганнях, а також у лідера збірної України Віктора Рубана.

В індивідуальних змаганнях Анастасія Павлова завоювала третє місце.

В загальнокомандному заліку друге місце посіла збірна Італії, третіми стали американці.