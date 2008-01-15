Ребров: преса повинна хоч трохи підтримати команду

Обіцяної кардинальної «чистки» в «Динамо», незважаючи на заяви Ігоря Суркіса, так і не послідувало, пише Болельщик. І проте, рокіровка на тренерському містку не може не внести деякі зміни до стратегії розвитку клубу. Подробицями про життя команди поділився Сергій Ребров.

Про новаторство Юрія Сьоміна

«Звичайно, щось нове є. Кожен тренер має своє бачення передсезонної підготовки».

Про фізичні навантаження

За словами Реброва, тренування проходять «в принципі, як завжди. Нашою «фізикою» займається Вінченцо Пінколілі. Головний тренер же, як передбачається, більше займатиметься питаннями тактики.

Звичайно, порівнювати з тим, що було раніше, не можна. Багато хто хоче проводити паралелі з періодом роботи Лобановського, але немає сенсу це робити. Валерій Васильович був унікальною людиною. Щось в ньому було таке, що гравці без всяких накруток стовідсотково заряджалися на гру. Думаю, його успіх крився в його ж імені, авторитеті, який він заробив за багато років успішної роботи».

Про критику «Вважаю, що всі міркування про тертя усередині команди стали наслідком поразок в єврокубках. У кожного клубу бувають невдалі футбольні періоди. Коли у нас нічого не виходило, ЗМІ тільки додавали масла у вогонь. Думаю, в складні моменти преса повинна хоч трохи підтримати команду, а не тицяти її обличчям в багнюку».

Про надію

«Напевно, самі віддані уболівальники і без моїх слів продовжують вірити в команду, в її майбутні перемоги. І проте, хочу запевнити всіх наших шанувальників, що поразки гравці переживають також болюче, як і фани. Ми, футболісти, доладемо всіх зусиль для досягнення максимального результату, а в нинішньому сезоні – це виграш чемпіонату і Кубка України».