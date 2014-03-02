"Ювентус" обіграв "Мілан" у матчі чемпіонату Італії

Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

У протистоянні, яке вважається класичним в чемпіонаті Італії, в цей раз явним фаворитом вважалася команда з Турину. У "Мілана" в нинішньому сезоні явна криза, через яку команда займає 10-е місце в турнірній таблиці. В той час як "Ювентус" явний лідер, який на 11 очок випереджає найближчих суперників. А "Мілан" команда з Турину випереджає на 34 очки.

У цьому матчі "Ювентус" цілком логічно довів свою перевагу. В кінцівці першого тайму, на 44-й хвилині, Фернандо Льоренте відкрив рахунок, а в середині другого тайму, на 68-й хвилині, Карлос Тевес подвоїв перевагу своєї команди.

У час, що залишився, команді без особливої напруги вдалося зберегти свою перевагу.

