«Донбас» програв ЦСКА в матчі КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, основний і додатковий час гри завершився внічию і все вирішилося в серії буллітів, де точнішими були армійці.

Початок матчу залишився за хокеїстами російського клубу, які більше атакували і на 17-й хвилині реалізували свою перевагу в гол. Олексій Морозов розіграв шайбу з партнером і закинув її в нижній кут воріт «Донбасу». У другому періоді ЦСКА більше думав про збереження своєї переваги, ніж про збільшення. Цим скористалися гості, які на 38-й хвилині зрівняли рахунок. Євген Дадонов викотився сам на сам з воротарем і кинув точно між щитків - 1:1.

Третій період і овертайм голів не принесли, хоча суперники багато атакували ворота один одного. А в серії буллітів більш холоднокровними виявилися москвичі. Микита Зайцев і Микола Прохоркін свої моменти реалізували, в той час як Ренді Робітайл влучив у воротаря, а Максим Якуценя кинув повз ворота. Згідно з регламентом змагань, перемога в серії булітів винагороджується одним балом в загальному рахунку - 2:1 на користь ЦСКА.

Таким чином, після 53 ігор на рахунку "Донбасу" стало 94 бали і команда як і раніше займає 4-е місце в турнірній таблиці Конференції Захід. Попереду йдуть російські «Динамо» (Москва), у якого на рахунку 112 очок, і СКА із Санкт-Петербурга - 105 балів, а також чеський «Лев» (Прага) - 96.

Останній матч регулярного чемпіонату «Донбас» проведе у вівторок, 4 березня, в гостях проти «Динамо» (Рига).