Директор турніру Євробаскет-2015 вважає, що Росію треба позбавити футбольного ЧС-2018 у разі інтервенції в Україну

Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-речник Міністерства Закордонних Справ України а нині Директор оргкомітету "Євробаскет-2015" Маркіян Лубківський вважає, що Росія має бути позбавлена ЧС-2018 з футболу у разі початку війни з Україною.

Про це йдеться у заяві, яку УНІАН надала прес-служба МОК "Євробаскет-2015".

Зокрема, в заяві йдеться: "Якщо Росія здійснить військову інтервенцію щодо України, вона мала б бути позбавленою ФІФА права проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Країна, яка здійснює агресію, не може приймати найбільший світовий футбольний фестиваль. Потрібно, щоб керівництво РФ уже сьогодні розуміло таку загрозу".

Також дипломат, який багато років своєї дипломатичної кар’єри працював на Балканах (1996-1999 – Союзна Республіка Югославія, 2006-2009 - Республіка Хорватія), закликає усіх пам’ятати трагічний досвід колишньої СФРЮ і держав, що утворилися в результаті її розпаду.

«Ми повинні все зробити для того, щоб в Україні не повторився югославська трагедія, яка забрала життя десятків тисяч людей, - заявив він Громадському ТВ. - "Уроки Югославії мають спонукати Україну бути сьогодні єдиною, послідовною і мудрою у своїй політиці. Потрібно демонструвати витримку, не можна допустити жодної жертви і не можна піддатися на будь-яку провокацію з боку Російської Федерації".

Українська дипломатія, за словами Лубківського, має працювати в ці дні і години над тим, щоб добитися конкретних і дієвих кроків щодо Росії з боку, передусім, Європейського Союзу, НАТО і США. Разом з тим, сьогодні Україні потрібно працювати з усіма міжнародними організаціями, але не варто переоцінювати наших можливостей в Раді Безпеки ООН. "Там є Росія, яка має право вета. Росії навіть вигідно, щоб Україна витрачала марні зусилля в РБ ООН. Це – своєрідна димова завіса, щоб відволікти нас від дій на інших напрямах". - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Лубківський очолював оргкомітет футбольного Євро-2012, а зараз керує підготовкою України до Євробаскету-2015.