Українець Кравцов відрахований з команди НБА «Фінікс»

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Українець став зайвим після того, як «сонячні» підписали контракт з Шавліком Рендольфом. Колишній гравець «Бостон Селтікс» Рендольф має гарну статистику ігор.

У той же час, Кравцов в сезоні 2013/14 брав участь у 20 іграх, проводячи в середньому лише по 3 хвилини на майданчику. За цей час в середньому за матч він встигав набрати 1 очко і зробити 0,9 підбору.

Одним з конкурентів Кравцова за місце в стартовому складі був інший українець Олексій Лэнь. Його статистичні показники значно вищі і він продовжує залишатися в команді. Крім того, на даний момент Лэнь залишається єдиним представником України в НБА.