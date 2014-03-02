Ломаченко не зміг стати чемпіоном світу

Про це повідомляє boxingnews.com.ua

Ломаченко непогано провів перший раунд, проте потім ініціативою заволодів Салідо, якому раз по раз вдавалося діставати українця своїми важкими ударами. Тільки в другій половині поєдинку Ломаченко вдалося вирівняти ситуацію у ринзі, а останні два раунди Ломаченко виграв дуже впевнено, проте цього виявилося недостатньо для перемоги.

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По закінченні дванадцяти раундів думки суддів розділилися - один з них віддав перемогу Василю Ломаченко з рахунком 115:113, а двоє інших - Орландо Салідо з рахунком 115:113 і 116:112.

Після закінчення поєдинку Ломаченко в інтерв'ю Максу Келлерману зазначив: «Я вдячний за цей шанс. Я зробив все, що було в моїх силах на сьогоднішній день. Не хотів би говорити з приводу суддівства - судді завжди праві».