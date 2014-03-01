Боксер Салідо програв титул чемпіона світу за підсумками зважування перед боєм з Ломаченко

14:45, 01 березня 2014
Спорт
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В американському Сан-Антоніо (штат Техас) відбулася процедура зважування перед боєм Орландо Салідо і дворазового Олімпійського чемпіона українця Василя Ломаченка за титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі, за підсумками якої Салідо втратив титул чемпіона.

Василий Ломаченко / lomachenko.com

Про це повідомляє офіційний сайт українського боксера.

Ломаченко без проблем з першої спроби вклався в ліміт полулегкої ваги, показавши 125.25 фунтів. Вага Салідо з першої спроби склав 128.25 фунтів, і йому було відведено дві години, щоб зігнатися до позначки в 126 фунтів (57,1 кг). Однак, Салідо відмовився робити це, втративши, таким чином, свій чемпіонський титул на зважуванні. Салідо буде також зобов'язаний виплатити Ломаченко $15 тис. в якості штрафу за перевагу.

За словами представника команди Салідо, Орландо ще до зважування знав, що йому не вдасться вкластися у ліміт напівлегкої ваги навіть незважаючи на те, що спеціального для цього з Мексики за тиждень до бою він привіз з собою лікаря. Відразу ж, після першої спроби на вагах, Салідо відмовився зганяти зайві 2.25 фунта (близько 1 кілограма) і почав пити рідину.

Таким чином, в майбутньому бою на кону титул буде тільки для Василя Ломаченка, який отримає його, якщо виграє бій. Якщо перемогу здобуде Орландо Салідо, титул буде оголошений вакантним.

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