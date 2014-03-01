Ультрас київського «Динамо» заявили про непричетність до захоплення Будинку футболу

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці ультра в соціальній мережі «В контакте».

Зоркема, у заяві йдеться: «У повідомленнях ЗМІ про захоплення Будинку футболу наводяться слова голови ФФУ Анатолія Конькова про те, що група людей, які захопили приміщення, назвали себе ультрас «Динамо». Ультрас «Динамо» (Київ) офіційно повідомляють про свою непричетність до захоплення Будинку футболу. Враховуючи складну ситуацію всередині країни ми не плануємо вдаватись до будь-яких дій, які ведуть до її подальшої дестабілізації. Натомість ми будем робити все від нас залежне, щоб в Україні якнайшвидше настали мир та злагода».

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Будинок футболу у Києві захопили невідомі, які вимагали негайної відставки президента Федерації футболу України Анатолія Конькова. Згодом, вони полишили приміщення, не досягши мети. Спочатку повідомлялось, що це представники організації «Правий сектор», але пізніше Коньков повідомив, що причетні до захоплення представились як ультрас київського «Динамо».