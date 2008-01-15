Черновецький запропонує інвесторам ”Троїцького” компенсацію

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким передбачено ряд заходів для забезпечення вирішення ситуації, що склалася навколо будівництва торговельно-розважального комплексу «Троїцький» перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління з фізичної культури та спорту.

Управління нагадує, що реконструкція стадіону, який не є власністю міста, значною мірою гальмується внаслідок будівництва торговельно-розважального комплексу на передстадіонній площі, що здійснює ТОВ «Юджин». Будівництво перешкоджає створенню умов для вільного пропуску учасників змагань та глядачів до спортивного комплексу.

Розпорядженням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зазначили в управлінні, передбачено створити робочу групу із залученням експертів, консультантів, фахівців для врегулювання майнових та земельних питань, пов`язаних зі знесенням об`єкту незавершеного будівництва, та вирішено звернутися до ТОВ «Юджин» з пропозицією щодо компенсації вартості об`єкта.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтовано ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

Наприкінці серпня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, спрямований на забезпечення підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Цим указом, зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну та КМДА вжити заходів із демонтажу об`єкту будівництва торговельно-розважального комплексу “Троїцький” на Троїцькій площі біля НСК «Олімпійський» у місті Києві.

Довідка УНІАН. Власником ТРЦ «Троїцький» є ЗАТ «Нест-Ханнер», створене українським ВАТ “НЕСТ» і литовським ВАТ «HANNER».

Сумарний обсяг інвестицій у будівництво ТРЦ становить 95 млн. дол.

Введення ТРЦ в експлуатацію планувалося на лютий-березень 2007 року.