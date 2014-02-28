Суркіс засуджує спроби захоплення будівлі Федерації футболу України
23:04, 28 лютого 2014Спорт
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Віце-президент Європейського союзу футбольних асоціацій Григорій Суркіс засуджує спроби захоплення будівлі Федерації футболу України.
Суркіс засуджує спроби захоплення будівлі Федерації футболу Украни / gipoteza.net
Про це він сказав Українським Новинам.
"Футбол повинен бути поза політикою - це базовий принцип УЄФА. Я засуджую спроби захоплення будівлі ФФУ і політизації українського футболу", - сказав він.
Суркіс звернувся до влади із закликом зробити все необхідне для забезпечення нормальної роботи федерації та проведення футбольних матчів в Україні згідно з вимогами УЄФА і Міжнародної футбольної асоціації (ФІФА).
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про захоплення членами "ультрас" "Динамо" будівлі ФФУ з вимогою до президента ФФУ Анатолія Конькова піти у відставку.
Об'єднання професійних футбольних клубів України "Прем'єр-ліга" перенесло початок весняної частини змагань на невизначений термін.
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