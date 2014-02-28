Суркіс засуджує спроби захоплення будівлі Федерації футболу України

Про це він сказав Українським Новинам.

"Футбол повинен бути поза політикою - це базовий принцип УЄФА. Я засуджую спроби захоплення будівлі ФФУ і політизації українського футболу", - сказав він.

Суркіс звернувся до влади із закликом зробити все необхідне для забезпечення нормальної роботи федерації та проведення футбольних матчів в Україні згідно з вимогами УЄФА і Міжнародної футбольної асоціації (ФІФА).

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про захоплення членами "ультрас" "Динамо" будівлі ФФУ з вимогою до президента ФФУ Анатолія Конькова піти у відставку.

Об'єднання професійних футбольних клубів України "Прем'єр-ліга" перенесло початок весняної частини змагань на невизначений термін.