«Донбас» виграв у «Слована» в матчі КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був другий матч команди у рамках заключної виїзної серії ігор у регулярній першості.

Матч у столиці Словаччини вийшов напруженим і малорезультативним. Тим не менш, обидва рази в рахунку в цій грі вели хокеїсти українського клубу.

На 6-й хвилині матчу фінський легіонер «Донбасу» Туомас Кііскінен відкрив рахунок на 25-й Мартін Бакош відновив рівновагу, але на 52-й ще один фін Петтері Віртанен забив переможний гол у складі донеччан - 2:1.

Таким чином, «Донбас» в 52 матчах набрав 93 очки і, як і раніше, знаходиться на 4-му місці в турнірній таблиці Конференції «Захід». До кінця регулярної першості українському клубу залишилося провести дві гри.