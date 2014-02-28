«Донбас» виграв у «Слована» в матчі КХЛ
22:41, 28 лютого 2014Спорт
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У Братиславі завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, у якому донецький «Донбас» виграв у «Слована» з рахунком 2:1.
ХК Донбас / hcdonbass.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був другий матч команди у рамках заключної виїзної серії ігор у регулярній першості.
Матч у столиці Словаччини вийшов напруженим і малорезультативним. Тим не менш, обидва рази в рахунку в цій грі вели хокеїсти українського клубу.
На 6-й хвилині матчу фінський легіонер «Донбасу» Туомас Кііскінен відкрив рахунок на 25-й Мартін Бакош відновив рівновагу, але на 52-й ще один фін Петтері Віртанен забив переможний гол у складі донеччан - 2:1.
Таким чином, «Донбас» в 52 матчах набрав 93 очки і, як і раніше, знаходиться на 4-му місці в турнірній таблиці Конференції «Захід». До кінця регулярної першості українському клубу залишилося провести дві гри.
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