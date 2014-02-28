Фінальна серія чемпіонату України з хокею пройде до трьох перемог

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХК "Білий Барс" (Біла Церква).

У фіналі білоцерківська команда зійдеться з київським «Компаньйон-Нафтогаз».

Перші два матчі призначені на 3 і 4 березня (у Києві), третій - на 7 березня (Біла Церква). Якщо в цих матчах одна з команд не здобуде три перемоги, то четвертий матч відбудеться 8 березня у Білій Церкві. Якщо після цього поєдинку загальний рахунок серії буде нічийним, 11 березня в Києві пройде п'ятий поєдинок, в якому не передбачено пробиття післяматчевих булітів. Команди гратимуть до забитого гола.

Кількість овертаймів не обмежена, гра в овертаймах продовжується до першої закинутої шайби. Команда, яка закинула шайбу, стає переможцем матчу та чемпіонату України.

У регулярному чемпіонаті України сезону 2013/14 "Компаньйон-Нафтогаз" зайняв перше місце (58 очок), "Білий Барс" - друге - 51.