Артем Мілевський став гравцем "Актобе"

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Зокрема, у повідомленні йдеться: "Сьогодні в офісі ФК "Актобе" між клубом і футболістом було укладено трудовий договір строком на 1 рік. Мілевський перейшов в "Актобе" на правах вільного агента".

Раніше один з провідних гравців збірної України і київського "Динамо", після завершення контракта з "Динамо" був гравцем турецького "Газіантепспора", у складі якого провів 6 матчів і забив 1 гол.