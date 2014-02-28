Артем Мілевський став гравцем "Актобе"
16:22, 28 лютого 2014Спорт
0
Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський підписав контракт з казахським "Актобе".
Артем Мілевський / fc-aktobe.kz
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Зокрема, у повідомленні йдеться: "Сьогодні в офісі ФК "Актобе" між клубом і футболістом було укладено трудовий договір строком на 1 рік. Мілевський перейшов в "Актобе" на правах вільного агента".
Раніше один з провідних гравців збірної України і київського "Динамо", після завершення контракта з "Динамо" був гравцем турецького "Газіантепспора", у складі якого провів 6 матчів і забив 1 гол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter