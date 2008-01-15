Розклад відбіркових матчів ЧС 2010 для збірної України

У понеділок на зустрічі представників збірних шостої відбіркової групи до Чемпіонату Світу 2010 був остаточно визначений календар ігор всіх учасників.

Як повідомляєFootball.ua, стартовим матчем нашої групи стане поєдинок між Казахстаном і Андоррою, який відбудеться 20 серпня. Решта всіх учасників починає свій відбірковий вояж 6 вересня: Україна прийме Білорусь, хорвати позмагаються з Казахстаном, а Андорра спробує дати бій англійцям.

Розклад усіх матчів:

2008 рік

20 серпня

Казахстан - Андорра

6 вересня

Андорра - Англія

Хорватія - Казахстан

Україна - Білорусь

10 вересня

Хорватія - Англія

Андорра - Белорусь

Казахстан - Україна 11 жовтня

Англія - Казахстан

Україна - Хорватія

15 жовтня

Білорусь - Англія

Хорватія - Андорра

2009 рік 1 квітня

Англія - Україна Андорра - Хорватія

Казахстан - Білорусь

6 червня

Казахстан - Англія

Хорватія - Україна

Білорусь - Андорра

10 червня

Англія - Андорра

Україна - Казахстан

19 серпня

Білорусь - Хорватія

5 вересня

Україна - Андорра

Хорватія - Білорусь

9 вересня

Англія - Хорватія

Білорусь - Україна Андорра - Казахстан

10 жовтня

Україна - Англія

Білорусь - Казахстан

14 жовтня

Англія - Белорусь

Казахстан - Хорватія

Андорра - Україна