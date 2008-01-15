Розклад відбіркових матчів ЧС 2010 для збірної України
Почнемо з білорусів, закінчимо з Андоррою
У понеділок на зустрічі представників збірних шостої відбіркової групи до Чемпіонату Світу 2010 був остаточно визначений календар ігор всіх учасників.
Як повідомляєFootball.ua, стартовим матчем нашої групи стане поєдинок між Казахстаном і Андоррою, який відбудеться 20 серпня. Решта всіх учасників починає свій відбірковий вояж 6 вересня: Україна прийме Білорусь, хорвати позмагаються з Казахстаном, а Андорра спробує дати бій англійцям.
Розклад усіх матчів:
2008 рік
20 серпня
Казахстан - Андорра
6 вересня
Андорра - Англія
Хорватія - Казахстан
Україна - Білорусь
10 вересня
Хорватія - Англія
Андорра - Белорусь
Казахстан - Україна11 жовтня
Англія - Казахстан
Україна - Хорватія
15 жовтня
Білорусь - Англія
Хорватія - Андорра
2009 рік1 квітня
Англія - УкраїнаАндорра - Хорватія
Казахстан - Білорусь
6 червня
Казахстан - Англія
Хорватія - Україна
Білорусь - Андорра
10 червня
Англія - Андорра
Україна - Казахстан
19 серпня
Білорусь - Хорватія
5 вересня
Україна - Андорра
Хорватія - Білорусь
9 вересня
Англія - Хорватія
Білорусь - УкраїнаАндорра - Казахстан
10 жовтня
Україна - Англія
Білорусь - Казахстан
14 жовтня
Англія - Белорусь
Казахстан - Хорватія
Андорра - Україна