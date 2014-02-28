Київська гімназія долучилась до культурно-освітнього проекту у рамках II літніх Юнацьких Олімпійських ігор

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, школою побратимом киян стала школа Тианг Хиабінг з Нанкіну.

Сьогодні під час інтернет-уроку київські та нанкінські школярі презентували один одному свої учбові заклади та систему освіти в них.

Активними учасниками незвичайного уроку стали Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Добринська, шеф місії на II ЮОІ, призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анна Сорокіна, призерка Ігор з вітрильного спору Олена Пахольчик, директор Олімпійської Академії України Валентина Єрмолова, член виконкому Київського міського відділення НОК України Сергій Тимофеєв, журналісти, вчителі школи.

Всього передбачено проведення 4 таких інтернет-уроків.

Майже через півроку в китайському Нанкіні відбудуться II літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ).

Понад 3500 атлетів віком від 15 до 18 років з 205 країн світу змагатимуться у 28 видах спорту.

Юнацькі Олімпійські ігри – це не лише спортивні змагання, а й реалізація культурної та освітньої програм, які мають на меті у цікавій формі розповісти учасникам про олімпійські цінності, важливість активного відпочинку та здорового способу життя, донести необхідність боротьби з допінгом тощо.

Освітня програма ІІ Юнацьких Олімпійських ігор передбачає можливість ознайомитись з культурою країн-учасниць, а також їх досягненнями у сфері спорту та олімпійської освіти.