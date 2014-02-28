ЗМІ: "Правий сектор" намагався захопити Федерацію футболу

У п'ятницю, 28 лютого, до будівлі під'їхало кілька автобусів, звідки вийшли озброєні щитами та палицями хлопці, які називають себе "Правим сектором", повідомляє Чемпіон.

20 із них зайшли у Будинок футболу та вимагають відставки Конькова до завершення сьогоднішнього дня, передає кореспондент "Чемпіона".

Читайте також"Правий сектор" визнав, що ставить за мету "максимальне опанування силового блоку"Якщо цього не відбудеться, вони обіцяють захопити приміщення Федерації футболу України великими силами.

У розмові з "Чемпіоном" ці люди зазначають, що вони виконують конкретне завдання людини, яка у цьому зацікавлена. І за такі дії їм були виплачені гроші.

Водночас, Еспресо ТВ повідомляє, що представники "Правого сектора" намагалися захопити Будинок футболу в Києві та змусити президента ФФУ Анатолія Конькова піти у відставку, і залишили будівлю після невеликої бійки.