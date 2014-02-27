Всі українські клуби вибули з боротьби в Лізі Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, найбільші шанси напередодні цих матчів були у "Дніпра", який виграв вдома у англійського "Тоттенхем Хотспур" з рахунком 1:0.

У повторній грі довгий час дніпропетровці на рівних грали з суперником. Більше того, український клуб відкрив рахунок на самому початку другого тайму (на 47-й хвилині) завдяки точному удару Романа Зозулі. Але на 56-й хвилині Крістіан Еріксен зрівняв рахунок, а на 63-й антигероєм у "Дніпрі" став автор голу Зозуля, який отримав пряму червону картку - видалення. Залишившись в меншості дніпропетровці не змогли протистояти натиску суперника. Долю двоматчевого протистояння дублем вирішив Еммануель Адебайор, який відзначився на 65-й і 69-й хвилинах - 3:1.

Певні шанси після першого матчу мав і одеський "Чорноморець", який зіграв вдома внічию з французьким "Ліоном" - 0:0. У гостьовому матчі все, як і у випадку з "Дніпром", вирішило вилучення у складі української команди. На 76-й хвилині другу жовту картку отримав Євген Зубейко. Чисельною перевагою "Ліон" скористався через 4 хвилини - на 80-й, коли Алехандре Лаказетте забив єдиний і переможний гол - 1:0.

А київське "Динамо", ще в першій грі, яка відбулася на нейтральному полі на Кіпрі, практично втратила всі шанси на успіх, поступившись іспанській "Валенсії" з рахунком 0:2. В матчі-відповіді команди голами не відзначилися, 0:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" на своєму полі поступився чеській "Вікторії" (Пльзень) - 1:2, програвши за сумою двох матчів із загальним рахунком 2:3.