«Шахтар» вибув з Ліги Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гірники зіграли внічию в першому матчі тиждень тому - 1:1, програвши за сумою двох матчів із загальним рахунком 2:3.

Гірники недбало почали домашню гру, в якій їх влаштувала нульова нічия або перемога. Команда не поспішала атакувати ворота суперника, за що поплатилася в середині першого тайму. На 29-й хвилині Даніель Коларж точним ударом в дальній нижній кут відкрив рахунок. А на 33-й хвилині Мілан Петржела подвоїв перевагу своєї команди. Таким чином, для загальної перемоги за сумою двох матчів, у другому таймі гірникам потрібно було забивати три голи.

Вийшовши після перерви на полі під свист трибун «Донбас-Арени» гравці «Шахтаря» перехопили ініціативу, мали чимало небезпечних моментів, але довести до логічного голи зуміли лише один з них. На 87-й хвилині Луїс Адріано замкнув фланговий простріл В'ячеслава Шевчука - 1:2.

Таким чином, на даний момент в числі учасників Ліги Європи залишаються три українські команди - київське «Динамо», дніпропетровський «Дніпро» і одеський «Чорноморець». Пізніше сьогодні ввечері всі вони проведуть свої матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.