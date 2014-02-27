"ВЕТЕК: Курченко продовжить фінансувати" Металіст "

Про це повідомляє офіційний сайт групи.

Зокрема, у заяві йдеться: "Викликає занепокоєння нагнітання ситуації навколо ФК "Металіст", яким володіє Група, і який жодним чином не пов'язаний з політикою. ВЕТЕК продовжує розвивати та фінансувати Клуб. Мета "Металіста" колишня - перемога в Чемпіонаті України і успішний виступ у Лізі Чемпіонів УЄФА. Керівництво Групи звертається до партнерів та клієнтів з проханням тверезо оцінювати ситуацію і не піддаватися на інформаційні провокації".

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого подав у відставку з поста головного тренера футбольного клубу «Металіст» (Харків) Мирон Маркевич, який працював на цій посаді більше восьми років. Маркевич заявив, що "в клубі ситуація просто неконтрольована, президента (Курченко) немає, його заступники розгублені, вже три місяці не платять зарплату". Зараз обов'язки головного тренера виконує Ігор Рахаєв.

24 лютого ультрас «Металіста» оприлюднили заяву про те, що до руйнування харківського футбольного клубу «Металіст» причетна міська та обласна влада. Ультрас, з посиланням на власні джерела повідомили, що представники міської влади погрожували Маркевичу.

25 лютого ФК «Металіст» оприлюднив заяву, що клуб, який зараз посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіонату України, продовжує працювати в нормальному режимі. «Керівництво ФК «Металіст» закликає вболівальників не піддаватися панічним настроям щодо майбутнього клубу, які поширюються у ЗМІ. Незважаючи на непросту політичну та економічну ситуацію в країні, ніхто не збирається припиняти фінансування клубу і залишати команду напризволяще. «Металіст» живе і працює в нормальному режимі», - йдеться в заяві.

26 лютого міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, спілкувався по телефону з президентом ФК "Металіст" Сергієм Курченко і той пообіцяв надалі фінансувати тренувальний процес, робочий процес футбольного клубу «Металіст».